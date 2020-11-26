"Челси" хочет продлить контракт с Тиаго Силвой

"Челси" планирует продлить сотрудничество с защитником Тиаго Силвой. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, главный тренер лондонского клуба считает, что футболист играет ключевую роль в команде. Поэтому "Челси" активирует опцию продления контракта.

Силва играет в стане "синих" с лета 2020 года. Он подписал контракт с клубом по схеме "1+1".

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