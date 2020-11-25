"Челси" хочет продлить контракт с Тьяго Силвой

"Челси" намерен сохранить в команде защитника Тьяго Силву.

Как сообщает Sports Illustrated, клуб уже ведет переговоры с 36-летним бразильцем о новом контракте.

Силва присоединился к "Челси" минувшим летом и подписал контракт до 2022 года.

В этом сезоне Силва провел 9 матчей и забил один гол.

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