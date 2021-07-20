"Челси" хочет продлить контракт с Жоржиньо

Теги жоржиньочелси

"Челси" хочет продлить контракт с ЖоржиньоФото: инстаграм Жоржиньо/Автор незвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Николо Скира, "Челси" хочет продлить контракт с итальянским хавбеком Жоржиньо.

По информации источника, "синие" намерены предложить новоиспеченному чемпиону Европы новый контракт до лета 2025 года.

Текущие соглашения лондонского клуба с итальянским опорником рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Жоржиньо сыграл 28 матчей за "Челси" в АПЛ, в которых забил 7 голов.

Также не пропустите: Ряд топ-клубов интересуются защитником "Сассуоло". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)

Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов