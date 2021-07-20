"Челси" хочет продлить контракт с Жоржиньо

Фото: инстаграм Жоржиньо/Автор незвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Николо Скира, "Челси" хочет продлить контракт с итальянским хавбеком Жоржиньо.

По информации источника, "синие" намерены предложить новоиспеченному чемпиону Европы новый контракт до лета 2025 года.

Текущие соглашения лондонского клуба с итальянским опорником рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Жоржиньо сыграл 28 матчей за "Челси" в АПЛ, в которых забил 7 голов.

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