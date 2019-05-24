"Челси" хочет сохранить Сарри еще на сезон

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"Челси" хочет сохранить Сарри еще на сезон

"Челси" не планирует увольнять главного тренера команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, руководство лондонского клуба хочет сохранить тренера еще на один сезон. 

Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович намерен расстаться с итальянским специалистом при любых обстоятельствах. Сарри считался главным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса".  

60-летний тренер возглавил "Челси" летом 2018 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб занял 3 место в турнирной таблице АПЛ, а также прошел в финал Лиги Европы, где 29 мая сыграет с "Арсеналом".

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