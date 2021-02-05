"Челси" хочет вернуть Азара
Лондонский "Челси" заинтересован в возвращении вингера мадридского "Реала" Эдена Азара.
По информации Defensa Central, "синие" уверены, что звёздный бельгиец сможет реанимировать карьеру, если вернётся на "Стэмфорд Бридж".
За трансфер 30-летнего футболиста клуб готов заплатить 40-50 миллионов евро. 1,5 года назад они продали его за 100 миллионов + солидные бонусы.
Азар выступал за "Челси" с 2012 по 2019 год, сыграл 352 матча, забил 110 мячей и сделал 92 ассиста.
В составе "Реала" фланговый нападающий провёл 35 игр, в которых отличился 4 голами и 7 результативными передачами.
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|Челси
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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