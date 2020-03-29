"Челси" хочет выкупить Хакими у "Реала"
Лондонский "Челси" проявляет интерес к марокканскому защитнику мадридского "Реала" Ашрафу Хакими, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры по его приобретению. Впрочем, "Реал" пока не определился с будущим игрока, который сейчас выступает за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.
В нынешнем сезоне 21-летний Хакими провел за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Реал" определился с будущим Хакими и Одриосолы. | http://soccernews.ru
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