"Челси" и "Арсенал" интересуются хавбеком "Барселоны"

Лондонские "Челси" и "Арсенал" интересуются полузащитником каталонской "Барселоны" Рафиньей Алькантарой.

Как информирует FootMercato, английские гранды рассматривают вариант с подписанием 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" уже в зимнее трансферное окно. Ожидается, что сам футболист, который из-за травмы мениска в нынешнем сезоне па поле еще не появлялся, будет не против сменить клуб.

Напомним, Рафиньей также интересуется "Милан". | soccernews.ru