"Челси" и "Арсенал" интересуются защитником "Баварии" Боатенгом

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"Челси" и "Арсенал" интересуются защитником "Баварии" Боатенгом

"Челси" и "Арсенал" поспорят за защитника "Баварии" Джерома Боатенга. Об этом сообщает Bild.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее "Бавария" оштрафовала футболиста за то, что он нарушил карантин. По этой причине футболист может покинуть мюнхенцев раньше времени.

Защитник играет за "Баварию" с 2011 года. В нынешнем розыгрыше футболист провел 16 матчей за команду.

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