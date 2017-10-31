"Челси" и "Арсенал" поборются за голкипера "РБ Лейпциг"

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"Челси" и "Арсенал" поборются за голкипера "РБ Лейпциг"

Вратарь "РБ Лейпциг" Петер Гулачи интересен двум топ-клубам английской Премьер-лиги, сообщает ESPN.

По сведениям издания, на венгерского стража ворот претендуют "Арсенал" и "Челси". "Канониры" ищут долгосрочную замену Петру Чеху, а "синие" допускают уход Тибо Куртуа, который пока не подписал новый контракт, в мадридский "Реал".

В этом сезоне 27-летний Гулачи сыграл за "РБ Лейпциг" 14 матчей и пропустил 17 голов.

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