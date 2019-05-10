"Челси" и "Арсенал" встретятся в финале Лиги Европы

Завершились полуфинальные матчи Лиги Европы, по итогам которых мы узнали финалистов турнира.

Так, в финале Лиги Европы встретятся две английские команды - "Челси" и "Арсенал".

Финал пройдет 29 июня в Баку на Олимпийском стадионе.

Напомним, что в плей-офф "Челси" прошел через "Мальме", киевское "Динамо", пражскую "Славию" и "Айнтрахт". "Арсенал" на предыдущих стадиях был сильнее БАТЭ, "Ренна", "Наполи" и "Валенсии".

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