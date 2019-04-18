"Челси" и "Арсенал" вышли в полуфинал Лиги Европы

Завершились два ответных матча 1/4 Лиги Европы. Путевки в полуфинал завоевали "Челси" и "Арсенал".

"Челси" в результативном матче обыграл "Славию" со счетом 4:3, едва не растеряв по ходу встречи преимущество в три мяча. "Арсенал" уверенно победил на выезде "Наполи".

"Челси" Англия – "Славия" Чехия - 4:3 (4:1) - первый матч - 1:0

Голы: Педро, 5 - 1:0, Дели, 9 (автогол) - 2:0, Жиру, 17 - 3:0, Соучек, 25 - 3:1, Педро, 27 - 4:1, Шевчик, 51 - 4:2, Шевчик, 54 - 4:3

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Жоржиньо, 70), Ковачич, Педро, Канте, Азар (Виллиан, 65), Жиру.

"Наполи" Италия – "Арсенал" Англия - 0:1 (0:1) - первый матч - 0:2

Гол: Ляказетт, 36 - 0:2

"Наполи": Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.

"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

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