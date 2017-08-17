"Челси" и "Атлетико" близки к достижению компромисса по трансферу Косты
Лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико" близки к достижению компромисса по трансферу форварда "аристократов" Диего Косты.
Как информирует испанская пресса, "матрасники" планируют предложить за своего бывшего игрока 45 миллионов евро. Ожидается, что такое предложение вполне устроит чемпиона Англии, который изначально желал получить за своего нападающего 50 миллионов.
Напомним, Коста желает играть исключительно за "Атлетико". | soccernews.ru
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