"Челси" и "Атлетико" поборются за португальского хавбека

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"Челси" и "Атлетико" поборются за португальского хавбека

"Челси" и "Атлетико" проявляют интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу, сообщает A Bola.

По сведениям издания, английские и испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 23-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.

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