"Челси" и "Атлетико" поборются за вратаря "РБ Лейпциг"

Вратарь "РБ Лейпциг" Петер Гулачи следующим летом может сменить клубную прописку, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в подписании венгерского стража ворот заинтересованы "Челси" и "Атлетико", которые ищут замену своим основным голкиперам Тибо Куртуа и Яну Облаку соответственно.

В этом сезоне 27-летний Гулачи сыграл за "РБ Лейпциг" 38 матчей, в которых пропустил 51 гол. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

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