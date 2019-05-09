"Челси" и "Айнтрахт" объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Челси" и "Айнтрахта" на ответный полуфинальный матч Лиги Европы.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Палмери, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Жиру, Азар.
"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Роде, Ребич, Гачинович, Костич, Родич.
Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью (1:1).
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|4
|Группа B
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|О
|1
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|Селтик
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|9
|3
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|Группа C
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|Карабах
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|Группа F
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|О
|1
|Бетис
|6
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|2
|Олимпиакос Пирей
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|Милан
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|Ф91 Дюделанж
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|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
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|11
|2
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|9
|3
|Бешикташ
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|7
|4
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|5
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|4
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