"Челси" и "Айнтрахт" объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Айнтрахта" на ответный полуфинальный матч Лиги Европы.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Палмери, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Жиру, Азар.

"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Роде, Ребич, Гачинович, Костич, Родич.

Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью (1:1).

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