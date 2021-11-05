"Челси" и "Барселона" поспорят за вингера "Баварии"

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"Челси" и "Барселона" поспорят за вингера "Баварии"

Фото инстаграм Кингсли Комана

Фланговый нападающий "Баварии" Кингсли Коман может в скором времени сменить команду, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб не исключает продажу игрока, поскольку переговоры с ним о продлении контракта, истекающего в 2023 году, проходят очень сложно.

Французский вингер хочет зарабатывать 20 миллионов евро за сезон, а "ротен" предлагают ему 13-миллионный оклад.

За ситуацией с будущим Комана внимательно следят "Челси" и "Барселона", которые заинтересованы в его услугах.

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл за "Баварию" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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