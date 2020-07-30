"Челси" и "Бавария" интересуются Тер Штегеном

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в "Челси" или "Баварии". Об этом сообщает Cadena Ser.

Каталонский клуб долгое время не может договорится с футболистом о продлении контракта. Нынешнее соглашение с "Барсой" рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне голкипер провел 44 матча, 17 из которых отстоял на ноль.

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