"Челси" и Давид Алаба заключат предварительный договор этой зимой

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"Челси" и Давид Алаба заключат предварительный договор этой зимой

"Челси" близок к покупке защитника "Баварии" Давида Алабы. Об этом сообщает AS.

По информации источника, стороны уже провели переговоры, по итогам которых решили заключить предварительный договор этой зимой.

Отметим, летом 2021 года у 28-летнего футболиста истекает контракт с мюнхенцами, поэтому в АПЛ он перейдет на правах свободного агента.

В "Баварии" футболист играет с 2008 года. В нынешнем сезоне защитник в 12 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.

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