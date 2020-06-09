"Челси" и дортмундская "Боруссия" поборются за бразильского хавбека

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"Челси" и дортмундская "Боруссия" поборются за бразильского хавбека

Лондонский "Челси" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к полузащитнику "Фламенго" Жерсону, сообщает Globoesporte.

По сведениям издания, английский и немецкий клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Тоттенхэма".

Жерсон ранее уже играл в Европе, выступая за "Рому" и "Фиорентину".

23-летний Жерсон выступает за "Фламенго" с 2019 года. Всего за бразильский клуб он провел 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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