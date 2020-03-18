"Челси" и "Интер" намерены купить Ачерби

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"Челси" и "Интер" намерены купить Ачерби

Миланский "Интер" и лондонский "Челси" проявляют интерес к  защитнику "Лацио" Франческо Ачерби, сообщает FCInterNews.It.

По сведениям издания, итальянский и английский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Шансы "нераздурри" оцениваются выше, так как агентом игрока является Федерико Пасторелло, который также представляет интересы форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

В нынешнем сезоне 32-летний Ачерби провел за "Лацио" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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