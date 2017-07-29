"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" – "Интер"

Стадион: "Национальный" (Сингапур)

Начало матча: 14:35

В рамках Международного Кубка Чемпионов в ближайшую субботу своими силами померяются английский "Челси" и итальянский "Интер". Для обеих команд предстоящий поединок станет заключительным на данном турнире. Можно не сомневаться, что как "аристократы", так и "нерадзурри", постараются одержать победу и в хорошем настроении вернуться домой.

В текущем турнире команды провели разное количество встреч. На счету "Челси" единственный поединок против "Баварии", в котором лондонцы проиграли со счетом 2:3. Команда Антонио Конте провалила первые 30 минут матча, пропустив за этот отрезок времени три мяча. И хотя во втором тайме благодаря точным ударам Марко Алонсо и Миши Батшуайи "аристократы" сумели вернуть интригу в поединок, осадок по случаю общей картины игры лондонцев остался. Тем более что тремя днями ранее команда Конте довольно легко переиграла земляков из "Арсенала" (3:0) в рамках первого товарищеского матча нового сезона.

В активе "Интера" – два матча в рамках нынешнего Международного Кубка Чемпионов. И если победа над французским "Лионом" была ожидаемой (единственным голом в поединке отметился Йоветич). То вот успех "нерадзурри" над мюнхенской "Баварией" (2:0) стал небольшой сенсацией турнира. К поражению команды Карло Анчелотти руку, а точнее – голову, приложил нападающий "Интера" Эдер (оба мяча итальянец бразильского происхождения забил со "второго этажа").

Если же говорить о кадрах, то у лондонцев состав более сыгран. В межсезонье "Челси" сохранил своих лидеров, усилившись несколькими игроками атакующего плана. Что касается "Интера", то у него не только изменился костяк, но и произошла смена на тренерском мостике. Пока трудно сказать с уверенностью, что работа Спалетти дает результат. Победы над "Лионом" и "Баварией" хороши, но не показательны. Первые прибыли в Китай на экскурсию, а вторые похоже не имели в матче против "нерадзурри" должной мотивации. Так что поединок против "Челси" может стать серьезным испытанием для миланского клуба. Ведь команда Антонио Конте полным ходом ведет подготовку к Суперкубку Англии против "Арсенала" и уже наигрывает основной состав.

Интересен и факт личных встреч между командами. В официальных играх "Интер" дважды брал верх над лондонцами, а вот товарищеские матчи, которых также было два, завершались в пользу "Челси".

Интересные факты противостояния "Челси" и "Интера":

На официальном уровне команды встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2009/10 г.г. В обоих матчах "Интер" превзошел "Челси" (2:1 и 1:0)

В двух матчах турнира "нерадзурри" добыли две "сухие" победы

Последняя встреча команд проходила 1 июля 2013 года в рамках Международного кубка чемпионов и завершилась победой "аристократов" со счетом 2:0

Ориентировочные составы на игру:

"Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Мозес, Алонсо, Кэхилл, Давид Луис, Канте, Фабрегас, Виллиан, Мората, Батшуайи.

"Интер": Ханданович – Шкриньяр, Нагатомо, Миранда, Д’Амброзио, Перишич, Кандрева, Кондогбиа, Борха, Жоау Мариу, Эдер.

Прогноз на матч "Челси" – "Интер":

"Челси" достаточно ровно проводит предсезонку, и за исключением 30 минут игры против "Баварии", у Антонио Конте навряд ли могут быть претензии к своим футболистам. "Интер" также неплох, но выглядит не таким "целостным" коллективом. Плюс ко всему "нерадзурри" проведут этот матч на фоне усталости. После поединка против немцев прошло менее двух суток, так что итальянскому клубу будет очень тяжело дать бой "аристократам".

Сомневаются в этом и букмекеры, которые отдают предпочтение "Челси" в этом матче (на победу англичан коэффициент составляет 1.77 баллов). Успех "Интера" оценивается куда скромнее – 4.50 баллов. На ничью можно поставить с коэффициентом в 4.04 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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