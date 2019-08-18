"Челси" и "Лестер" закончили безголевой ничьей
"Челси" и "Лестер" в матче 2-го тура чемпионата Англии не смогли выявить победителя.
В составе лондонцев отметился Мэйсон Маунт, у гостей отличился Онинье Ндиди.
"Челси" - "Лестер" - 1:1 (1:0)
Голы: Маунт, 7 (1:0). Ндиди, 67 (1:1).
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью (Ковачич, 71), Канте, Маунт, Педро, Жиру (Абрахам, 61), Пулишич (Виллиан, 71).
"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Чудхури (Прат, 73), Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 80).
В активе "Челси" один балл и 15 место в турнирной таблице. "Лестер" занимает 12-е место.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|5
|Тоттенхэм
|2
|4
|6
|Борнмут
|2
|4
|7
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|16
|Астон Вилла
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Саутгемптон
|2
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0