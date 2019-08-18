"Челси" и "Лестер" закончили безголевой ничьей

"Челси" и "Лестер" в матче 2-го тура чемпионата Англии не смогли выявить победителя.

В составе лондонцев отметился Мэйсон Маунт, у гостей отличился Онинье Ндиди.

"Челси" - "Лестер" - 1:1 (1:0)

Голы: Маунт, 7 (1:0). Ндиди, 67 (1:1).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью (Ковачич, 71), Канте, Маунт, Педро, Жиру (Абрахам, 61), Пулишич (Виллиан, 71).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Чудхури (Прат, 73), Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 80).

В активе "Челси" один балл и 15 место в турнирной таблице. "Лестер" занимает 12-е место.

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