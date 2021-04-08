"Челси" и "Ливерпуль" хотят купить молодого хавбека "Аякса"

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"Челси" и "Ливерпуль" хотят купить молодого хавбека "Аякса"Фото: Твиттер @RGravenberch
"Челси" рассматривает возможность приобрести летом центрального полузащитника "Аякса" Райана Гравенберча, сообщает Gazzetta dello Sport.

После окончания сезона, наставник "аристократов" Томас Тухель сможет провести первое межсезонье в клубе. Он намерен усилить команду игроками, способными закрыть проблемные позиции. В приоритете у немецкого специалиста — трансфер 18-летнего Гравенберча.

Однако, лондонцам нужно будет выдержать конкуренцию со стороны "Ливерпуля", который планирует найти замену для Джоржиньо Вейналдума, наверняка покидающего команду в этом году.

Своего футболиста нидерландский топ-клуб оценивает в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Гравенберх присоединился к академии "Аякса" в 2010 году и стал самым молодым игроком  в Эредивизи, вышедшим на поле в возрасте 16 лет и 130 дней.

В текущем сезона полузащитник сыграл за команду 25 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

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