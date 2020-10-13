"Челси" и "Ливерпуль" поборются за английских талантов

"Челси" и "Ливерпуль" проявляют интерес к игрокам "Гримсби Таун" Луи Бойду и Бену Гристу, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, лондонский и ливерпульский клубы рассматривают возможность приобретения футболистов в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Бойд и Грист дебютировали за первую команду "Гримсби Таун" в возрасте 15 лет. Из-за финансовых сложностей клуб может согласиться продать обоих игроков.

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