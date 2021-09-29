"Челси" и "Ливерпуль" поборются за форварда "Ньюкасла"
"Челси" и "Ливерпуль" проявляют интерес к французскому нападающему "Ньюкасла" Аллену Сен-Максимену, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, лондонцы и ливерпульцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Эвертона".
В нынешнем сезоне 24-летний Сен-Максимен провел за "Ньюкасл" семь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: "Челси" готовит сумасшедшее предложение по де Лигту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вильярреалом"
-
"Ювентус" победил "Челси" в Лиге чемпионов
-
"Бенфика" разнесла "Барселону" в Лиге чемпионов
-
"Бавария" уничтожила киевское "Динамо" в матче Лиги чемпионов
-
"Челси" и "Ливерпуль" поборются за форварда "Ньюкасла"
-
Червиченко оценил шансы "Спартака" в предстоящем матче с "Наполи"
-
Куман заменил Пике в первом тайме матча с "Бенфикой" на молодого игрока
-
Мостовой ярко оценил победу "Зенита" над "Мальме"
-
Семин оценил игру "Зенита" в матче с "Мальме"
-
1
Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов
-
"Зенит" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
-
"Аталанта" победила чемпиона Швейцарии в Лиге чемпионов
-
"Зенит" уничтожил "Мальме" в Лиге чемпионов
-
Только два игрока "Фиорентины" получают больше Кокорина
-
Успехи "Оренбурга" и "Спартака-2", потеря "Торпедо": результаты 14-го тура ФНЛ
-
1
Месси получил оценку ниже, чем Доннарумма за матч с "Манчестер Сити"
-
"Реал", "МЮ", ПСЖ и "Ман Сити" интересуются Осимхеном. "Наполи" выставил огромную цену
-
Влахович может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Фиорентины"
-
1
Кавани летом мог оказаться в России
-
Президент "Барселоны" высказался перед матчем против "Бенфики" в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18