"Челси" и "Ливерпуль" поборются за форварда "Ньюкасла"

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"Челси" и "Ливерпуль" поборются за форварда "Ньюкасла"

"Челси" и "Ливерпуль" проявляют интерес к французскому нападающему "Ньюкасла" Аллену Сен-Максимену, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, лондонцы и ливерпульцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Эвертона".

В нынешнем сезоне 24-летний Сен-Максимен провел за "Ньюкасл" семь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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