"Челси" и "Ливерпуль" сыграли в боевую ничью

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"Челси" и "Ливерпуль" сыграли в боевую ничью

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Садио Мане, а на 26-й минуте преимущество гостей увеличил Мохамед Салах. Впрочем, в концовке первого тайма хозяева восстановили равновесие благодаря голам Матео Ковачича и Кристиана Пулишича.

"Челси", набрав 43 очка, остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 42 очками по-прежнему занимает третью позицию.

"Челси" – "Ливерпуль" - 2:2 (2:2)
Голы: Мане, 9 - 0:1, Салах, 26 - 0:2, Ковачич, 42 - 1:2, Пулишич, 45 - 2:2

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба (Жоржиньо, 70), Алонсо, Ковачич, Канте, Пулишич, Маунт, Хавертц (Хадсон-Одои, 79).

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Милнер (Кейта, 69), Хендерсон, Фабиньо, Салах, Мане (Джонс, 90), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69). 

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