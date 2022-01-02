"Челси" и "Ливерпуль" сыграли в боевую ничью
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Садио Мане, а на 26-й минуте преимущество гостей увеличил Мохамед Салах. Впрочем, в концовке первого тайма хозяева восстановили равновесие благодаря голам Матео Ковачича и Кристиана Пулишича.
"Челси", набрав 43 очка, остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 42 очками по-прежнему занимает третью позицию.
"Челси" – "Ливерпуль" - 2:2 (2:2)
Голы: Мане, 9 - 0:1, Салах, 26 - 0:2, Ковачич, 42 - 1:2, Пулишич, 45 - 2:2
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба (Жоржиньо, 70), Алонсо, Ковачич, Канте, Пулишич, Маунт, Хавертц (Хадсон-Одои, 79).
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Милнер (Кейта, 69), Хендерсон, Фабиньо, Салах, Мане (Джонс, 90), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18