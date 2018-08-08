"Челси" и "Ливерпуль" ведут борьбу за общую трансферную цель стоимостью 50 миллионов евро

Теги челсиливерпульбайер леверкузенлеон бэйли

"Челси" и "Ливерпуль" ведут борьбу за общую трансферную цель стоимостью 50 миллионов евроЛондонский "Челси" и "Ливерпуль" активно интересуются вингером леверкузенского "Байера" Леоном Бэйли, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, и "аристократы", и "красные" оценивают возможность подписания 20-летнего ямайца, трансферная стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро, уже в текущее трансферное окно.

В прошлом сезоне Бэйли забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Байер".

Напомним, три ключевых игрока "Челси" рискуют пропустить первый матч сезона в АПЛ. | soccernews.ru

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