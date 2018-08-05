"Челси" и "Манчестер Сити" объявили составы на матч за Суперкубок Англии
Главные тренеры лондонского "Челси" и "Манчестер Сити" Маурицио Сарри и Хосеп Гвардиола объявили составы своих команд на матч за Суперкубок Англии.
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас, Баркли, Педро, Хадсон-Одои, Мората.
«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Стоунз, Ляпорт, Сане, Бернарду Силва, Менди, Фернандиньо, Махрез, Фоден, Агуэро.
Не пропустите: превью к матчу "Челси" - "Манчестер Сити". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-10 самых быстрых игроков ЧМ-2018: Роналду - первый, Головин - в десятке
-
Официально: Артуро Видаль стал игроком "Барселоны"
-
Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов: "Спартак" официально узнал своего потенциального соперника
-
Модрич сообщил о принятом им решении руководству "Реала"
-
Модрич и Ракитич могут оказаться в одном клубе
Лента новостей
-
ЦСКА покупает ганского нападающего
-
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников
-
Кокорин рассказал о сроках своего возвращения в строй
-
"Нант" арендовал защитника "Челси"
-
Кроос высказался о потере "Реалом" Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Боатенгу
-
Топ-10 самых быстрых игроков ЧМ-2018: Роналду - первый, Головин - в десятке
-
Божович будет судиться с тульским "Арсеналом"
-
Витсель стал игроком дортмундской "Боруссии"
-
Греческая судейская бригада будет работать на матче "Динамо Минск" - "Зенит"
-
Сарри определился с заменой для Куртуа
-
Габриэл Жезус поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ
-
Кьеллини рассказал, кем пожертвовал "Ювентус" ради трансфера Роналду
-
1
"Брюгге" пытается избавиться от Габулова
-
"Милан" близок к подписанию известного бразильца
-
УЕФА назвала арбитра, который обслужит матч ПАОК - "Спартак"
-
Куртуа обсудил с Сарри свое будущее
-
"Валенсия" готова пойти на уступки "Реалу"
-
"Локомотив" поставил Смолова в списке своих трансферных целей выше форварда "Барселоны"
-
Видаль сделал первые шаги на "Камп Ноу" в качестве игрока "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31