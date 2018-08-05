"Челси" и "Манчестер Сити" объявили составы на матч за Суперкубок Англии

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"Челси" и "Манчестер Сити" объявили составы на матч за Суперкубок АнглииГлавные тренеры лондонского "Челси" и "Манчестер Сити" Маурицио Сарри и Хосеп Гвардиола объявили составы своих команд на матч за Суперкубок Англии.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас, Баркли, Педро, Хадсон-Одои, Мората.

«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Стоунз, Ляпорт, Сане, Бернарду Силва, Менди, Фернандиньо, Махрез, Фоден, Агуэро.

Не пропустите: превью к матчу "Челси" - "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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