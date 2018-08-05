"Челси" и "Манчестер Сити" объявили составы на матч за Суперкубок Англии

Главные тренеры лондонского "Челси" и "Манчестер Сити" Маурицио Сарри и Хосеп Гвардиола объявили составы своих команд на матч за Суперкубок Англии.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас, Баркли, Педро, Хадсон-Одои, Мората.

«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Стоунз, Ляпорт, Сане, Бернарду Силва, Менди, Фернандиньо, Махрез, Фоден, Агуэро.

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