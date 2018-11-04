"Челси" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель

Перспективный хавбек "Сандерленда" Бали Мумба попал на радары топ-клубов.

Как сообщает Goal.com, в услугах 17-летнего англичанина заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси". Ориентировочная стоимость сделки составляет 3 миллиона евро.

В этом сезоне Мумба принял участие в четырех матчах, однако результативными действиями не отличился.

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