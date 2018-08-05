"Челси" и "Манчестер Сити" поспорят за Суперкубок Англии

"Челси" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Уэмбли"

Начало матча: 17:00

Арбитр: Джонатан Мосс

Матчем между "Челси" и "Манчестер Сити" открывается новый сезон в английской Премьер-Лиги. Команды сойдутся в битве за Суперкубок.

В стане "Манчестер Сити" на данный момент все спокойно, команда Гвардиолы готовится в штатном режиме к новому сезону, фактически не выходя на рынок. Клуб приобрел только Рияда Мареза, перешедшего из "Лестера" 67 миллионов евро, также многие игроки вернулись из аренды. Потерь нет, команду покинули лишь резервисты.

Подготовка к сезону у многих команд выдалась скомканной из-за чемпионата мира, лидеры отдыхали после мирового первенства и не принимали участия в предсезонных матчах. На международном Кубке чемпионов "Сити" выступал дублирующим составом, проиграв две игры из трех. Победить удалось только "Баварию" благодаря дублю Бернарду Силвы.

У "Челси" же выдалось бурное межсезонье, сначала команда со скандалом рассталась с Антонио Конте, который намерен судиться с "аристократами", требуя заплатить большую неустойку. Конте заменил другой итальянец Маурицио Сарри, который привел с собой в клуб центрального хавбека Жоржиньо. Также "Челси" долгое время претендовал на игрока ЦСКА Александра Головина, лондонцев назвали фаворитами в борьбе за полузащитника армейцев, но он все же выбрал "Монако", которым владеет еще один российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Также "Челси" постоянно вынужден держать руку на пульсе в ситуации с Эденом Азаром и Тибо Куртуа. Ими интересуется мадридский "Реал", а так как трансферное окно в Англии закрывается значительно раньше (перед первым туром), "Челси" просто не успеет заменить своих лидеров. При этом стоит отметить, что Куртуа уже зимой может вести переговоры с потенциальными работодателями, а следующим летом уйти из команды бесплатно. Контракт Азара же действует до 2020 года, подписывать новый он пока не горит желанием, из-за чего его стоимость со временем будет только падать.

Интересные факты противостояния:

Команды встречались между собой 157 раз: 64 победы у "Челси", 54 – у "Манчестер Сити", 39 ничьих.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл у "Челси" оба матча со счетом 1:0.

Единственный раз в матче за Суперкубок команды встречались в 2012 году, "Манчестер Сити" выиграл 3:2.

Ориентировочные составы

"Челси": Кабайеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Фабрегас, Жоржиньо, Баркли, Педро, Хадсон-Одой, Мората.

"Манчестер Сити": Браво, Болтон, Гарсия, Лапорт, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Б. Силва, Сане, Марез, Агуэро.

Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Сити":

Команды только вкатываются в новый сезон, не стоит ожидать, что тренеры выпустят оптимальные составы. У кого будет больше основных игроков, тот и должен иметь игровое преимущество.

Букмекеры предлагают на победу "Манчестер Сити" коэффициент 2.00, на "Челси" – 3.60.

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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