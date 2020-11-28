"Челси" и "Манчестер Сити" ведут борьбу за защитника "Аякса"

Теги манчестер ситичелсиниколас тальяфикотрансферы

"Челси" и "Манчестер Сити" ведут борьбу за защитника "Аякса"

Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико может следующим летом оказаться в одном из английских топ-клубов.

По информации Daily Mail, в приобретении 28-летнего футболиста заинтересованы "Челси" и "Манчестер Сити".

Сам аргентинец хочет сменить команду, но при этом готов продлить контракт до 2023 года, чтобы клуб на нём побольше заработал.

В текущем сезоне Тальяфико сыграл за "Аякс" 11 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

Не пропустите: Два топ-клуба АПЛ поспорят за Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" упустил победу над "Брайтоном"

"Ливерпуль" упустил победу над "Брайтоном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов