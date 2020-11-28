"Челси" и "Манчестер Сити" ведут борьбу за защитника "Аякса"

Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико может следующим летом оказаться в одном из английских топ-клубов.

По информации Daily Mail, в приобретении 28-летнего футболиста заинтересованы "Челси" и "Манчестер Сити".

Сам аргентинец хочет сменить команду, но при этом готов продлить контракт до 2023 года, чтобы клуб на нём побольше заработал.

В текущем сезоне Тальяфико сыграл за "Аякс" 11 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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