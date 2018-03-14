"Челси" и "Манчестер Сити" вышли в полуфинал юношеской Лиги УЕФА
Завершились два четвертьфинальных матча юношеской Лиги УЕФА. "Челси" переиграл "Реал", а "Манчестер Сити" был сильнее "Ливерпуля" в серии пенальти.
"Реал" U-19 Испания – "Челси" U-19 Англия - 2:4 (1:3)
Голы: Оскар Родригес, 6 - 1:0, Маккормик, 14 - 1:1, Редан, 19 - 1:2, Редан, 45 - 1:3, Исма, 59 - 2:3, Сент-Клэр, 90 - 2:4
"Реал": Моамет Айрам, Серхио Лопес, Виктор Чуст, Алекс Мартин, Сесар Хелаберт, Оскар Родригес, Альберто Фернандес, Баэса, Аугусто Галван (Исма, 46), Мартин Кальдерон (Моха, 63), Фран Гарсия.
"Челси": Камминг, Стерлинг, Джеймс (Тэйлор-Кроссдейл, 85), Грант, Чалоба, Фамилио-Кастильо, Ампаду (Макикран, 80), Сент-Клэр, Мэддокс, Маккормик, Редан (Галлахер, 73).
"Манчестер Сити" U-19 Англия – "Ливерпуль" U-19 Англия - 1:1 (1:1), по пенальти - 3:2
Голы: Джонс, 34 - 0:1, Нмеча, 40 - 1:1
"Манчестер Сити": Гримшоу, Фрэнсис, Латибодьер, Эрик Гарсия, Деле-Баширу (Матондо, 56), Смит, Нмеча, Посо (Дойл, 81), Поведа, Болтон (Дьюэйни, 81), Нмеча.
"Ливерпуль": Грабара, Льюис, Уильямс, Джонстон, Рафаэл Камашу, Кейн, Джонс, Мастерсон, Адеканье, Миллар, Вудберн (Шариф, 81).
Не пропустите: "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Баварией". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Новый урок для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Арсеналу"
-
Вторая часть украинско-итальянского противостояния: "Динамо" принимает "Лацио"
-
Без голов не обойтись: "Зенит" принимает "РБ Лейпциг"
-
Есть ли место подвигу? "Локомотив" постарается дать бой мадридскому "Атлетико"
-
Определились все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
В "Реале" назвали возможные альтернативы Неймару
-
"Рубин" стал частным клубом
-
"Рубин" стал частным клубом
-
Фарфан: "Друзья ужасаются, когда присылаю им фотографии из России"
-
Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"
-
Индзаги: "Лацио" сейчас вполне заслуживает пройти в четвертьфинал"
-
Педро пожелал "Барселоне" победы в Лиге Чемпионов
-
Соцсети раскритиковали Неймара за фото в коляске с цитатой Хокинга
-
Иньеста рассказал, когда примет решение по своему будущему в "Барселоне"
-
Тьяго Алькантара получил травму стопы в игре с "Бешикташем"
-
Новый урок для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Арсеналу"
-
Серхи Роберто: "Играть с такими форвардами - одно удовольствие"
-
Вторая часть украинско-итальянского противостояния: "Динамо" принимает "Лацио"
-
Без голов не обойтись: "Зенит" принимает "РБ Лейпциг"
-
Есть ли место подвигу? "Локомотив" постарается дать бой мадридскому "Атлетико"
-
Туран женился на дочери президента Турции
-
Самые жёсткие фолы и столкновения в сезоне 2017/18
-
Алонсо: "Челси" имел множество моментов в обоих матчах с "Барселоной"
-
Испанские клубы 22 раза из последних 26 выбивали англичан в плей-офф еврокубков
-
Хайнкес назвал сроки восстановления Нойера