"Челси" и "Манчестер Сити" вышли в полуфинал юношеской Лиги УЕФА

Завершились два четвертьфинальных матча юношеской Лиги УЕФА. "Челси" переиграл "Реал", а "Манчестер Сити" был сильнее "Ливерпуля" в серии пенальти.

"Реал" U-19 Испания – "Челси" U-19 Англия - 2:4 (1:3)

Голы: Оскар Родригес, 6 - 1:0, Маккормик, 14 - 1:1, Редан, 19 - 1:2, Редан, 45 - 1:3, Исма, 59 - 2:3, Сент-Клэр, 90 - 2:4

"Реал": Моамет Айрам, Серхио Лопес, Виктор Чуст, Алекс Мартин, Сесар Хелаберт, Оскар Родригес, Альберто Фернандес, Баэса, Аугусто Галван (Исма, 46), Мартин Кальдерон (Моха, 63), Фран Гарсия.

"Челси": Камминг, Стерлинг, Джеймс (Тэйлор-Кроссдейл, 85), Грант, Чалоба, Фамилио-Кастильо, Ампаду (Макикран, 80), Сент-Клэр, Мэддокс, Маккормик, Редан (Галлахер, 73).

"Манчестер Сити" U-19 Англия – "Ливерпуль" U-19 Англия - 1:1 (1:1), по пенальти - 3:2

Голы: Джонс, 34 - 0:1, Нмеча, 40 - 1:1

"Манчестер Сити": Гримшоу, Фрэнсис, Латибодьер, Эрик Гарсия, Деле-Баширу (Матондо, 56), Смит, Нмеча, Посо (Дойл, 81), Поведа, Болтон (Дьюэйни, 81), Нмеча.

"Ливерпуль": Грабара, Льюис, Уильямс, Джонстон, Рафаэл Камашу, Кейн, Джонс, Мастерсон, Адеканье, Миллар, Вудберн (Шариф, 81).

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