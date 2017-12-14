"Челси" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Максом

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"Челси" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Максом

Защитник "Аугсбурга" Филипп Макс попал в сферу интересов английских топ-клубов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, на 24-летнего немца нацелились "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Скауты "синих" и "красных дьяволов" уже некоторое время следят за выступлениями игрока.

В этом сезоне Макс сыграл за "Аугсбург" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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3 Челси 17 35
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5 Ливерпуль 16 30
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8 Лестер Сити 16 23
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