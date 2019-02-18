"Челси" и "Манчестер Юнайтед" назвали стартовые составы на очный матч Кубка Англии
Тренерские штабы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч в рамках 1/8 финала Кубка Англии.
"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Педро, Канте, Азар, Игуаин.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделёф, Эррера, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку.
Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.
Не пропустите: "Челси" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз главного матча 1/8 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11