"Челси" и "Манчестер Юнайтед" назвали стартовые составы на очный матч Кубка Англии

Тренерские штабы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Педро, Канте, Азар, Игуаин.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделёф, Эррера, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

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