"Челси" и "Манчестер Юнайтед" назвали стартовые составы на очный матч Кубка Англии

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"Челси" и "Манчестер Юнайтед" назвали стартовые составы на очный матч Кубка Англии

Тренерские штабы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Педро, Канте, Азар, Игуаин.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделёф, Эррера, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

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4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
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13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
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15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
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