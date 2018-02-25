"Челси" и "Манчестер Юнайтед" определили общую трансферную цель на замену своим вратарям

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"Челси" и "Манчестер Юнайтед" определили общую трансферную цель на замену своим вратарямЛондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед" определили общую трансферную цель на замену своим вратарям - Тибо Куртуа и Давиду Де Хеа, которыми интересуется мадридский "Реал".

Так, по сведениям Mirror, альтернативой своим "первым номерам" и "аристократы", и "красные дьяволы" выбрали голкипера итальянской "Ромы" Алиссона.

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец пропустил 27 мячей в 32 играх за "волков".

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси". | soccernews.ru

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