Лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед" определили общую трансферную цель на замену своим вратарям - Тибо Куртуа и Давиду Де Хеа, которыми интересуется мадридский "Реал".

Так, по сведениям Mirror, альтернативой своим "первым номерам" и "аристократы", и "красные дьяволы" выбрали голкипера итальянской "Ромы" Алиссона.

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец пропустил 27 мячей в 32 играх за "волков".

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси". | soccernews.ru