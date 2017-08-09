"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Орье

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"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Орье
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к ивуарийскому защитнику ПСЖ Сержу Орье, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Парижане готовы расстаться с ним за 30 миллионов евро.

Напомним, что у 24-летнего Орье ранее возникали проблемы с бывшим наставником ПСЖ Лораном Бланом и форвардом Златаном Ибрагимовичем. Кроме того, сейчас ивуариец проходит по уголовному делу о нападении на полицейского.

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