"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Орье



"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к ивуарийскому защитнику ПСЖ Сержу Орье, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Парижане готовы расстаться с ним за 30 миллионов евро.

Напомним, что у 24-летнего Орье ранее возникали проблемы с бывшим наставником ПСЖ Лораном Бланом и форвардом Златаном Ибрагимовичем. Кроме того, сейчас ивуариец проходит по уголовному делу о нападении на полицейского.

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