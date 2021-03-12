"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за защитника "Ромы"

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"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за защитника "Ромы"

Центральный защитник "Ромы" Джанлука Манчини попал в сферу интересов двух топ-клубов АПЛ.

Как сообщает Calciomercato, 24-летний футболист может оказаться в "Челси" или "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, "волки" не хотят продавать своего лидера, однако предложение в размере 30 миллионов евро, возможно, заставит их передумать.

В текущем сезоне Манчини сыграл за "Рому" 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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