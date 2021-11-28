"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Джейдон Санчо, но на 69-й минуте равновесие восстановил Жоржиньо. Криштиану Роналду получил желтую карточку в компенсированное время.

"Челси", набрав 30 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 18 очками поднялся на восьмую позицию.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:0)

Голы: Санчо, 50 - 0:1, Жоржиньо, 69 (с пенальти) - 1:1

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо (Маунт, 78), Жоржиньо, Зиеш, Лофтус-Чик, Вернер (Лукаку, 82), Хадсон-Одои (Пулишич, 78).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Байи, Теллес, Матич, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 89), М1актомини, Санчо (Роналду, 64), Рэшфорд (Лингард, 77).

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