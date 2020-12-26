"Челси" и "Манчестер Юнайтед" ведут борьбу за эквадорского таланта

Полузащитник "Индепендьенте дель Валье" Мойзес Кайседо может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Daily Mail, 19-летний футболист, скорее всего, окажется в "Челси" или "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" ранее почти договорились о трансфере эквадорца за 3,35 миллиона евро, однако "синие" перебили их предложение, повысив оффер до 5 миллионов.

"МЮ" пока взял паузу в переговорах, но не исключено, что клуб будет готов заплатить за Кайседо ещё больше.

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