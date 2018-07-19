"Челси" и "Милан" могут обменяться игроками

Теги челсимиланальваро моратаджанлуиджи доннарумма

"Челси" и "Милан" могут обменяться игрокамиЛондонский "Челси" и "Милан" могут обменяться игроками, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "россонери" проявляют заинтересованность в подписании форварда "аристократов" Альваро Мораты. Этим вполне может воспользоваться английский гранд, чтобы заполучить в свои ряды голкипера "красно-черных" Джанлуиджи Доннарумму, предложив включить его в сделку по возможному трансферу испанца.

Напомним, Сарри намерен продать хавбека "Челси". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов