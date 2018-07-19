Лондонский "Челси" и "Милан" могут обменяться игроками, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "россонери" проявляют заинтересованность в подписании форварда "аристократов" Альваро Мораты. Этим вполне может воспользоваться английский гранд, чтобы заполучить в свои ряды голкипера "красно-черных" Джанлуиджи Доннарумму, предложив включить его в сделку по возможному трансферу испанца.