"Челси" и "Милан" могут обменяться игроками

1 Теги челсимилантьемуэ бакайокопепе рейна

"Челси" и "Милан" могут обменяться игрокамиЛондонский "Челси" и "Милан" могут обменяться своими игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "аристократы" могут воспользоваться интересом "россонери" к своему полузащитнику Тьемуэ Бакайоко, предложив включить в потенциальную сделку по французу голкипера итальянского гранда Пепе Рейну.

Напомним,  "Челси" перебил предложение "Милана" Игуаину. | soccernews.ru

Комментарии
bratella

Что за эль-пиздабол? Рейна недавно в Милан перешел!

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