"Челси" и "Милан" могут обменяться игроками

Лондонский "Челси" и "Милан" могут обменяться своими игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "аристократы" могут воспользоваться интересом "россонери" к своему полузащитнику Тьемуэ Бакайоко, предложив включить в потенциальную сделку по французу голкипера итальянского гранда Пепе Рейну.

Напомним, "Челси" перебил предложение "Милана" Игуаину. | soccernews.ru