"Челси" и "Монако" могут обменяться игроками в январе или в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" хотят купить вингера Тома Лемара и могут включить в эту сделку аренду своего форварда Миши Батшуайи.

Стоит отметить, что бельгийский нападающий получает мало игровой практики в этом сезоне - в его активе 15 матчей, 7 голов и 1 ассист.

Не пропустите: "Челси" готовит предложение по форварду "Селтика". | http://soccernews.ru