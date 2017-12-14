"Челси" и "Монако" могут обменяться игроками

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"Челси" и "Монако" могут обменяться игроками

"Челси" и "Монако" могут обменяться игроками в январе или в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" хотят купить вингера Тома Лемара и могут включить в эту сделку аренду своего форварда Миши Батшуайи.

Стоит отметить, что бельгийский нападающий получает мало игровой практики в этом сезоне - в его активе 15 матчей, 7 голов и 1 ассист. 

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