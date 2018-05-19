"Челси" и "МЮ" объявили стартовые составы на финал Кубка Англии

Теги челсиманчестер юнайтед

"Челси" и "МЮ" объявили стартовые составы на финал Кубка Англии

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" определились со стартовыми составами на финальную игру Кубка Англии.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Азар, Жиру.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Санчес, Рэшфорд.

Читайте также: Финал Кубка Англии на "Уэмбли": "Челси" против "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов