"Челси" и "Наполи" готовят громкий обмен игроками

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"Челси" и "Наполи" готовят громкий обмен игроками

"Челси" и "Наполи" готовят громкий обмен игроками, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в Лондон может перебраться Жоржиньо, а в Неаполь - Сеск Фабрегас.

При этом "синие" доплатят определённую сумму за 26-летнего бразильца.

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