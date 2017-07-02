"Челси" и "Наполи" интересуются Толяном

Защитник "Хоффенхайма" Джереми Толян стал трансферной целью "Челси" и "Наполи", сообщает Bild.

По сведениям издания, скауты вышеупомянутых клубов просматривали 22-летнего футболиста на молодёжном Евро-2017.

В минувшем сезоне Толян сыграл за "Хоффенхайм" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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