"Челси" и "Наполи" могут обменяться игроками

Теги челсинаполикалиду кулибалидавид луиз

"Челси" и "Наполи" могут обменяться игрокамиЛондонский "Челси" и "Наполи" могут обменяться своими игроками, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "аристократы" готовы включить в сделку по защитнику "партенопейцев" Калиду Кулибали, к которому они уже длительное время проявляют интерес, своего игрока обороны Давида Луиза. Ожидается, что итальянский клуб вполне может отпустить сенегальца в обмен на бразильца и денежную компенсацию.

Напомним, Давид Луиз уже определился со своим будущим. | soccernews.ru

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