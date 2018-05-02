"Челси" и "Наполи" могут обменяться игроками

Лондонский "Челси" и "Наполи" могут обменяться своими игроками, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "аристократы" готовы включить в сделку по защитнику "партенопейцев" Калиду Кулибали, к которому они уже длительное время проявляют интерес, своего игрока обороны Давида Луиза. Ожидается, что итальянский клуб вполне может отпустить сенегальца в обмен на бразильца и денежную компенсацию.

Напомним, Давид Луиз уже определился со своим будущим. | soccernews.ru