Ближайшим летом "Челси" и "Наполи" могут совершить громкий обмен, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы могут поменяться тренерами - владелец "синих" Роман Абрамович заинтересован в приглашении Маурицио Сарри, а руководство неаполитанцев рассматривает вариант с назначением Антонио Конте.

Кроме Конте "Наполи" определил ещё четыре кандидатуры на пост наставника. Среди них Симоне Индзаги, Марко Джампаоло, Рафаэль Бенитес и Унаи Эмери.

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