"Челси" и "Наполи" разгромили своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы
Подошли к концу первые матчи финала 1/8 Лиги Европы.
"Челси" в домашнем матче обыграл "Динамо" Киев, а "Наполи" разгромил "Ред Булл".
"Челси" - "Динамо" К - 3:0
Голы: Педро, 17 - 0:1, Виллиан, 65 - 2:0, Хадсон-Одои, 90 - 3:0
"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 62), Педро, Баркли (Лофтус-Чик, 62), Виллиан(Хадсон-Одои, 78), Жиру.
"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Сидклей, 71), Русин (Гармаш, 66).
"Наполи" - "Ред Булл" - 3:0
Голы: Милик, 10 - 1:0, Фабиан Руис,18 - 2:0, автогол Онгене, 58 - 3:0.
"Наполи": Мерет, Максимович, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Фабиан Руис, Аллан, Зелиньски (Диавара, 66), Кальехон, Мертенс (Инсинье, 72), Милик(Уна, 81).
"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Онгене, Самассеку, Шлагер, Юнузович (Мвепу, 62), Вольф, Дака (Гульбрандсен, 62), Дабур (Минамино, 76).
Ответные матчи состоятся 14 марта.
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