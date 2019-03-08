"Челси" и "Наполи" разгромили своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Теги челсинаполиред булл зальцбургдинамо киев

"Челси" и "Наполи" разгромили своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Подошли к концу первые матчи финала 1/8 Лиги Европы.

"Челси" в домашнем матче обыграл "Динамо" Киев, а "Наполи" разгромил "Ред Булл"

"Челси" - "Динамо" К - 3:0

Голы: Педро, 17 - 0:1, Виллиан, 65 - 2:0, Хадсон-Одои, 90 - 3:0

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 62), Педро, Баркли (Лофтус-Чик, 62), Виллиан(Хадсон-Одои, 78), Жиру.

"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Сидклей, 71), Русин (Гармаш, 66).

"Наполи" - "Ред Булл" - 3:0

Голы: Милик, 10 - 1:0, Фабиан Руис,18 - 2:0, автогол Онгене, 58 - 3:0.

"Наполи": Мерет, Максимович, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Фабиан Руис, Аллан, Зелиньски (Диавара, 66), Кальехон, Мертенс (Инсинье, 72), Милик(Уна, 81).

"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Онгене, Самассеку, Шлагер, Юнузович (Мвепу, 62), Вольф, Дака (Гульбрандсен, 62), Дабур (Минамино, 76).

Ответные матчи состоятся 14 марта.

Не пропустите: "Арсенал" проиграл "Ренну", "Бенфика" уступила "Динамо" Загреб и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" минимально уступил "Валенсии" в гостях, но сохранил шансы на четвертьфинал ЛЕ

"Краснодар" минимально уступил "Валенсии" в гостях, но сохранил шансы на четвертьфинал ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
2 Цюрих Цюрих 6 10
3 АЕК АЕК 6 5
4 Лудогорец Лудогорец 6 4
Группа B М О
1 Зальцбург Зальцбург 6 18
2 Селтик Селтик 6 9
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 7
4 Русенборг Русенборг 6 1
Группа C М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 11
2 Славия Прага Славия Прага 6 10
3 Бордо Бордо 6 7
4 Копенгаген Копенгаген 6 5
Группа D М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 14
2 Фенербахче Фенербахче 6 8
3 Спартак Трнава Спартак Трнава 6 7
4 Андерлехт Андерлехт 6 3
Группа E М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 16
2 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 6 13
3 Ворскла Ворскла 6 3
4 Карабах Карабах 6 3
Группа F М О
1 Бетис Бетис 6 12
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 10
3 Милан Милан 6 10
4 Ф91 Дюделанж Ф91 Дюделанж 6 1
Группа G М О
1 Вильярреал Вильярреал 6 10
2 Рапид Вена Рапид Вена 6 10
3 Рейнджерс Рейнджерс 6 6
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 5
Группа H М О
1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 18
2 Лацио Лацио 6 9
3 Аполлон Аполлон 6 7
4 Марсель Марсель 6 1
Группа I М О
1 Генк Генк 6 11
2 Мальме ФФ Мальме ФФ 6 9
3 Бешикташ Бешикташ 6 7
4 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 6 5
Группа J М О
1 Севилья Севилья 6 12
2 Краснодар Краснодар 6 12
3 Стандард Льеж Стандард Льеж 6 10
4 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 6 1
Группа K М О
1 Динамо Киев Динамо Киев 6 11
2 Ренн Ренн 6 9
3 Астана Астана 6 8
4 Яблонец Яблонец 6 5
Группа L М О
1 Челси Челси 6 16
2 БАТЭ БАТЭ 6 9
3 Фехервар Фехервар 6 7
4 ПАОК ПАОК 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов