"Челси" и "Ньюкасл" поборются за трансферную цель "Реала"

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"Челси" и "Ньюкасл" поборются за трансферную цель "Реала"

Фото: инстаграм Мериха Демирала/Автор неизвестен

"Челси" и "Ньюкасл" проявляют интерес к турецкому защитнику "Ювентуса" Мериху Демиралу, сообщает Fanatik.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Реал" и "Наполи".

23-летний Демирал в настоящее время выступает за "Аталанту" на правах аренды и клуб из Бергамо планирует выкупить его за 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне турок провел 19 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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