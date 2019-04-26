"Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов

Сегодня, 26 апреля в рамках юношеской Лиги чемпионов "Порту" обыграл "Хоффенхайм" со счетом 3:0.

"Хоффенхайм" - "Порту" - 0:3 (0:1)

Голы: Бару, 39 - 0:1, Силва, 78 - 0:2, Матуш, 88 - 0:3

В параллельном матче турнира "Челси" на выезде обыграл "Барселону" в серии пенальти.

"Барселона" - "Челси" - 2:2, по пенальти - 4:5

Решающий пенальти: Анджорин ("Челси")

Таким образом, в финале, который пройдет 29 апреля в Ньоне, "Челси" встретится с "Порту".

Не пропустите: Лебеф: "Я считаю, что время Моуринью подошло к концу". | http://soccernews.ru