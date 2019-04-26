"Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов
Сегодня, 26 апреля в рамках юношеской Лиги чемпионов "Порту" обыграл "Хоффенхайм" со счетом 3:0.
"Хоффенхайм" - "Порту" - 0:3 (0:1)
Голы: Бару, 39 - 0:1, Силва, 78 - 0:2, Матуш, 88 - 0:3
В параллельном матче турнира "Челси" на выезде обыграл "Барселону" в серии пенальти.
"Барселона" - "Челси" - 2:2, по пенальти - 4:5
Решающий пенальти: Анджорин ("Челси")
Таким образом, в финале, который пройдет 29 апреля в Ньоне, "Челси" встретится с "Порту".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|30
|75
|2
|Порту
|30
|75
|3
|Спортинг Лиссабон
|30
|67
|4
|Брага
|30
|64
|5
|Морейренсе ФК
|30
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|30
|45
|7
|Белененсиш
|30
|40
|8
|Рио Аве
|30
|38
|9
|Санта-Клара
|30
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|33
|11
|Дешпортиво Авеш
|30
|33
|12
|Маритиму
|30
|33
|13
|Витория Сетубал
|30
|32
|14
|Боавишта
|30
|32
|15
|КД Тондела
|30
|31
|16
|Дешпортиво Чавес
|30
|28
|17
|Насьонал
|30
|27
|18
|Фейренсе
|30
|15